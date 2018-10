Londra, spunta la statua di "Matilda sei mitica" che sfida Donald Trump

Donald Trump e Matilda sei mitica, la protagonista del celebre film degli anni '90, che si fissano negli occhi provocandosi a vicenda. Le due statue sono state installate in occasione del 30esimo anniversario della pubblicazione del libro per bambini Matilda. L'idea dell'opera apparsa a Great Missenden - nei pressi della vecchia casa di Roald Dahl, l'autore del personaggio intelligente e pestifero - è il risultato di un'indagine. Cosa avrebbe pensato Matilda del presidente degli Stati Uniti d’America? Nel romanzo come nel film, la bambina sfida la crudele preside Miss Trunchbull, alzandosi in piedi e guardandola fisso negli occhi. Non ci sono dubbi: se "la mitica" fosse viva avrebbe lo stesso atteggiamento con Trump. "Matilda – afferma Bernie Hall, della The Roald Dahl Story Company – dimostra che è possibile per chiunque, non importa quanto piccolo e impotente sia, sconfiggere i Trunchbulls delle lore vite. Un messaggio - conclude - che sembra più attuale oggi di quanto lo fosse 30 anni fa".