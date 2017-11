Londra, paura nella metro per fumo in carrozza

Non ha cause sospette l'incendio che si è sviluppato a bordo di un treno della metropolitana di Londra e ha portato all'evacuazione della stazione di Oxford Circus. Ne ha dato notizia su Twitter la British Transport Police. Nelle prime immagini diffuse si vedeva un vagone pieno di fumo e i passeggeri che escono rapidamente coprendosi bocca e naso e con le mani. Sono state 4 le persone intossicate dalla nube. Come spiegato poi dall'azienda che gestisce la Tube, sembra che all'origine dell'incidente ci sia stato un corto circuito elettrico. Solo tanta paura per i passeggeri a bordo e quelli evacuati dalla stazione che in un primo momento hanno temuto si trattasse di un nuovo attentato terroristico.