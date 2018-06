Londra, manifestazione contro la Brexit: la folla chiede un altro referendum

Migliaia di persone sono scese in strada a Londra per protestare contro la Brexit, nel secondo anniversario del referendum del 2016. La folla ha chiesto una seconda consultazione che dica l'ultima parola, alla fine dei negoziati con Bruxelles, qualunque sia l'esito. Tra gli slogan, "la Brexit non è un affare fatto" e "il popolo deve far sentire la propria voce". Contemporaneamente si è tenuta una contromanifestazione a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.