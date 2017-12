La letterina del principe George: Caro Babbo Natale, quest anno ti chiedo...

Non si è fidato della posta ordinaria per una consegna così importante e ha affidato direttamente al futuro re d'Inghilterra, alias suo padre William, la letterina destinata a Babbo Natale. In visita ufficiale proprio in Finlandia, il reale ha incontrato Santa Klaus e portato a termine la missione. Nella missiva, il monello di Kensington Palace ha chiesto solo un regalo: un'auto della polizia. Non ha specificato però, se preferisce una macchina giocattolo o una volante vera e propria. Per il momento i genitori hanno anticipato solo un dettaglio: nell'anno appena trascorso il bambino è stato "buonissimo" quindi ha buone probabilità di venire accontentato da Papà Natale.