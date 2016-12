4 di 18 Ansa

La Gran Bretagna esce dall'Europa: la reazione dei leader mondiali

"Ci vuole meno tempo per disfare che per fare, per distruggere che per costruire. La Francia non accetterà questo. Bisogna fare un passo avanti, l'Europa non può andare avanti come in passato. I popoli chiedono all'Ue che si affermino i valori di pace e uguaglianza". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande. "Bisogna garantire - ha aggiunto - il rafforzamento della zona euro e la governance democratica".