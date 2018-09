L ex primo ministro francese Manuel Valls si candida a sindaco di Barcellona

Manuel Valls, ex primo ministro francese durante la presidenza Hollande, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Barcellona in occasione delle elezioni del 26 maggio 2019. "Voglio essere il prossimo sindaco di Barcellona", ha detto in catalano nel Centro di cultura contemporanea della città. Nato in Catalogna 56 anni fa da un pittore catalano e un'insegnante italo-svizzera, ha la cittadinanza francese, ma può candidarsi alle elezioni barcellonesi in quanto europeo. Deputato di En Marche, ha dichiarato di voler rinunciare a ogni incarico politico in Francia per concentrarsi sulla nuova sfida - e anche su Twitter ha già cambiato lingua nella scrittura dei post, dal francese al catalano. Nel corso degli intensi mesi pre e post referendum per l'indipendenza della Catalogna, l'ex primo ministro socialista si è spesso posizionato su istanze anti-indipendentiste. Probabilmente guiderà una piattaforma civica appoggiata dal partito centrista Ciutadanos. Attualmente la città è amministrata da Ada Colau, esponente della sinistra radicale spagnola.