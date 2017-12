Kosovo, il premier si raddoppia lo stipendio: cravatte appese al suo cancello per protestare

Centinaia di cravatte sono state appese sulla cancellata di fronte all'ufficio del premier kosovaro, Ramush Haradinaj, per protestare contro la sua decisione di aumentarsi lo stipendio. Haradinaj aveva infatti annunciato il "ritocco" in TV, giustificandolo con la necessità di doversi comprare camicie e cravatte per gli impegni ufficiali. Il premier in realtà si è raddoppiato il cachet portandolo a 2.950 euro al mese, in un Paese in cui lo stipendio medio è di 345 euro mensili, che fanno del Kosovo una delle nazioni più povere d'Europa.