Kiev, auto "cavalca" lo spartitraffico: tutta colpa del ghiaccio

La stampa ucraina ha fatto a gara per meglio descrivere quanto accaduto nella notte a Kiev: "epico incidente", "incidente stradale molto insolito", "evento contrario alle leggi della fisica". Persino Ruslan Olefir, tra i primi a fotografare e postare sulla sua pagina Facebook l'auto in bilico sullo spartitraffico, dopo aver "cavalcato" il guard rail per 50-70 metri, non ha trovato parole per spiegare la scena che si è trovato davanti. E l'immagine dell'Opel Astra finita sulla barriera della Prospettiva Goloseevsky per colpa della strada ghiacciata ha lasciato tutti a bocca aperta. Il conducente, fortunatamente, è uscito illeso dall'abitacolo, ma sotto shock