Kiev, aereo in fase di decollo investe con la sua ala un furgone: disagi e ritardi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Collisione a terra tra un aereo della compagnia Ukraine International Airlines e un furgone del catering che rifornisce i velivoli e scoppia il caos all'aeroporto di Kiev. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Protagonista dell'incidente il Boeing 737-800 del volo Fly Uia Kiev-Charkiv delle 9.55: quando il comandante ha ricevuto l'ok per le manovre di preparazione al decollo ha investito con l'ala il furgoncino di servizio nell'area del parcheggio. A fotografare e postare sui social lo scontro un passeggero in business class, il manager Igor Gummennyy. La compagnia aerea ha poi diffuso via Facebook un comunicato, riportando quanto accaduto e tranquillizzando che, nonostante il ritardo accumulato, l'aereo è regolarmente atterrato a destinazione. Aperta un'inchiesta