Irma, il miliardario Richard Branson barricato sulla sua isola privata ai Caraibi

"Ci stiamo ritirando nella cantina di cemento sotto la casa. Non facevo un pigiama party da quando ero ragazzino". Sono i tweet pubblicati dal miliardario britannico Richard Branson, "bloccato" sulla sua isola privata nel Mar dei Caraibi a causa dell'arrivo dell'uragano Irma. Il fondatore della Virgin ha detto di non voler lasciare il suo atollo Necker e che si è rifugiato in cantina assieme alla sua "squadra". "Conoscendoci, sospetto che resterà poco vino in cantina quando tutti noi usciremo di nuovo in superficie", ha fatto sapere ancora Branson in una sorta di diretta Twitter dell'attesa della tempesta. Il magnate non è nuovo a queste "imprese": lui stesso ha ricordato di essere rimasto sull'isola anche con l'arrivo di altri eventi climatici estremi.