E' polemica in Iran per la ressa de deputati del Majles, il Parlamento, attorno a Federica Mogherini per un "selfie" con la responsabile della diplomazia europea, tra i protagonisti della mediazione con la comunità internazionale che portò all’accordo sul nucleare. In molti hanno definito "umiliante" il comportamento dei parlamentari. "Questa è una resa all’Occidente", ha sentenziato su Twitter il deputato Alireza Salimi.