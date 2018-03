India, Brigitte premurosa davanti al Taj Mahal: sistema la cravatta di Macron

La premura di Brigitte nei confronti del marito presidente Emmanuel Macron viene catturata poco prima delle foto ufficiali davanti al Taj Mahal, in India. La première dame di Francia, infatti, viene sorpresa dal flash dei fotografi mentre sistema la cravatta del marito. La visita allo storico monumento ode all'amore, in un romantico tramonto, resterà probabilmente fra le immagini simbolo del viaggio di Stato in India, della durata di tre giorni. In mattinata Macron aveva co-presieduto il summit dell'Alleanza solare internazionale; lunedì, invece, il presidente francese inaugurerà una centrale di pannelli fotovoltaici. Il Taj Mahal "dice molto dell'anima umana, dei grandi dolori, di una civiltà che si è dispiegata dall'India alla Mongolia, dalla Cina alla Turchia", ha commentato Macron, parlando di un luogo "assolutamente magnifico"