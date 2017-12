In Uruguay il barbecue più grande del mondo: cotte 10 tonnellate di carne

Cento cuochi hanno cotto alla griglia oltre dieci tonnellate di carne regalando così all'Uruguay il Guinness dei primati per il più grande barbecue del mondo. Lo scettro è stato strappato alla vicina Argentina da un decennio. Organizzato nella piccola città di Minas (nel Sud del paese con appena 40mila abitanti), il maxi barbecue ha richiesto 60 tonnellate di legna e diverse ore di preparazione, nella notte tra sabato e domenica. "Noi ci prepariamo da ottobre", ha raccontato Robert Bayarres, capo progetto. "E abbiamo distribuito 4mila chili di insalata russa come contorno. Se lo avessi saputo, avrei fatto richiesta anche per il Guinness dell'insalata russa, ma non ho avuto tempo", ha aggiunto scherzandoci su. Sport nazionale in Uruguay come in Argentina, il barbecue è un record ambito da entrambi i Paesi dal 2008, quando all'Uruguay riuscì il primo exploit con un barbecue gigante. Nel 2011, l'Argentina l'aveva battuto accentuando la rivalità tra i due vicini, ciascuno convinto di preparare la carne migliore.