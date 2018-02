In India largo alla primavera: divertimento e polveri colorate all Holi Fest

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nuvole di polveri colorate e divertimento all'Holi, il festival della tradizione spirituale e religiosa induista dedicato ai colori e all'amore che viene celebrato in tutta l'India in omaggio alla primavera incipiente. Nelle foto, raduno in un tempio nel villaggio di Nandgaon, nello Stato dell'Uttar Pradesh. Holi è osservato nel Paese alla fine della stagione invernale, nel giorno dell'ultima luna piena e segue il calendario induista