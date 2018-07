In Giordania il pane più antico del mondo: è di 14mila anni fa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Importante scoperta archeologica: i resti carbonizzati di una focaccia non lievitata sono stati ritrovati in Giordania. Si tratta di un pane che risale a 14mila anni fa, prima dello sviluppo di tecniche agricole datate, secondo gli esperti, a 10mila anni fa. "Le nostre analisi hanno mostrano che per produrre quel pane erano stati macinati, setacciati e impastati, prima di essere cotti, antenati selvatici dei moderni orzo, farro e avena. Tutto questo ancora prima dello sviluppo dell'agricoltura - spiega Amaia Arranz Otaegui, docente dell'università di Copenaghen e primo autore della ricerca -. Ora si dovrà valutare se la produzione e il consumo di pane possano aver spinto a coltivare cereali".



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News