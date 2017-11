Il Salvator Mundi di Leonardo battuto all asta per 450 milioni di dollari

La casa d'aste Christie's ha venduto per 450,3 milioni di dollari un dipinto di Leonardo da Vinci, "Salvator Mundi", l'unica opera dell'artista italiano in mani private. Il dipinto, che divenne parte della collezione di Carlo I d'Inghilterra (1600-1649), era finito nelle mani di un miliardario russo, che lo acquistò nel 2013 per 127,5 milioni di dollari. Il dipinto di Leonardo è diventato l'opera d'arte più costosa della storia. Finora il primato apparteneva ai 300 milioni di dollari pagati per "Interchange" di Willem De Kooning, passato di mano nel settembre 2015.