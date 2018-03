Giappone, ritrova macchina fotografica dopo due anni in mare

Una macchina fotografica è ritornata nelle mani della sua proprietaria, dopo aver galleggiato per 200 chilometri e per due anni, dal Giappone fino all'isola di Taiwan, con tutti i 900 scatti intatti, grazie ad un post su Facebook. Quando Serina Tusbakihara, una studentessa giapponese della Sophia University di Tokyo, ha riconosciuto la sua macchina fotografica da alcuni scatti su Facebook, non poteva credere ai suoi occhi. Due anni prima, infatti, la ragazza, durante alcune immersioni subacquee, aveva perso la sua Canon G12 e, con lei, i 900 scatti della vacanza, tra i quali immagini dell'isola giapponese Ishigaki e alcune scene di paesaggi marini. Il ritrovamento è avvenuto grazie a un gruppo di studenti della scuola elementare di Due Ming che hanno scovato l'apparecchio sulle spiagge della regione del Yilan County, a nord di Taiwan. La macchina fotografica era incredibilmente in ottime condizioni perché conservata in un contenitore a prova d'acqua. La ragazza, incredula dell'accaduto, ha deciso di andare a Taiwan per ringraziare personalmente gli studenti della scuola.