Gb, l incredibile storia di Sophie: sopravvissuta alla meningite e ai 6 tumori

Dalla Gran Bretagna arriva una storia incredibile, fatta di coraggio e voglia di vivere. E' la storia di Sophie Houghton-Hinks, una ragazza 19enne sopravvissuta alla meningite e a sei diversi tumori, tra terapie, trapianti e ricoveri. Una sfortunatissima serie di diagnosi e difficoltà che si sono susseguite in meno di due anni, dalla quale però Sophie (originaria del Dorset) è sempre uscita vincitrice. Il calvario della ragazza è iniziato nel 2016, con una malattia al fegato scoperta in seguito ad un collasso. A causa di un'insufficienza epatica (provocata da un disturbo chiamato colangite sclerosante primitiva), i medici hanno dovuto procedere ad un trapianto di organo, concluso con successo. Poche settimane dopo la ragazza è stata colpita dalla meningite, dalla quale è poi guarita. Quando la situazione generale sembrava finalmente essersi risolta, ecco un terzo duro colpo, nell'ottobre del 2017: la comparsa del cancro alla gola, ai polmoni, al fegato, alla milza, all'addome e al cervello, forse dovuti alle medicine assunte per evitare il rigetto del nuovo fegato ricevuto da un donatore. Dopo sei mesi chemioterapia, ora Sophie sta meglio ed è pronta per tornare alle sue passioni, la danza e lo sport.