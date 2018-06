Gb, eredi delle suffragette in marcia per celebrare i 100 anni del voto alle donne

Ha avuto i toni di una grande festa, ma anche della rivendicazione, l'evento organizzato in contemporanea nelle quattro "capitali" delle Nazioni della Gran Bretagna - Londra (Inghilterra), Edimburgo (Scozia), Cardiff (Galles) e Belfast (Irlanda del Nord) - per celebrare l'anniversario del "Representation of the People Act". Esattamente un secolo fa, nel 1918, questa legge sancì per la prima volta il principio dell'accesso alle urne elettorali per una parte di donne britanniche, dopo decenni di lotte - pacifiche e non - condotte contro il peso di stereotipi, consuetudini e discriminazioni dal movimento che fu definito delle suffragette. In migliaia, in maggioranza donne ed eredi di quelle loro antenate sul fronte dell'impegno politico e sociale, hanno indossato vestiti e accessori bianchi, verdi e viola: omaggio ai colori delle coccarde che furono delle suffragette.