Gb, dopo i 12 rintocchi di mezzogiorno, il Big Ben tace: resterà muto per 4 anni

La torre dell'orologio di Londra chiude per restauro e con i rintocchi delle 12:00 di oggi resterà muto per i prossimi 4 anni. Il simbolo di Londra deve sottoporsi a dei complessi interventi per migliorarne la stabilità: l'orologio, inaugurato nel 1860, già da tempo pende in modo preoccupante. Il progetto è diventato motivo di dibattito tra Theresa May e Jeremy Corbyn: la premier Tory ha rivolto un appello affinchè la capitale inglese non perda i suoi rintocchi noti in tutto il mondo, mentre per il leader laburista questo silenzio "non è un disastro nazionale". Non è la prima volta che il Big Ben resta in silenzio: nel 2007, sempre per lavori di manutenzione, l'orologio non ha suonato per 4 settimane en el 1976 per addirittura nove mesi, a causa a dei gravi danni al meccanismo dell'orologio.