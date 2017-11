Gb, dimagrisce di 100 Kg per diventare wrestler dopo la morte della madre

Per il 27enne britannico Tom Fraser diventare un campione di wrestling è sempre stato un sogno. Sin da ragazzo aveva iniziato a coltivare la passione per la lotta ma era convinto che essere pesante sarebbe stato sufficiente. Così ha iniziato a prendere peso e ad allenarsi. Poi, all'improvviso, la terribile notizia: sua madre si era ammalata di cancro. Per due anni, assieme al fratello, l'ha accudita fino a quando nel 2014 lei è morta. Durante questo periodo è cominciato il suo malessere che lo portava a mangiare quantità enormi di cibo. Tom aveva superato i 190 kg di peso. Un suo amico un giorno gli ha detto: "Ti voglio bene ma spero di non dover portare la tua bara in spalla". Una frase che l'ha risvegliato. Tom ha quindi ripreso gli allenamenti e in due anni ha perso 100 kg, riprendendo il sogno di diventare un lottatore di wrestling.