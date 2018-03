clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Un'immagine che racconta più di mille parole. Padre e figlio sono fra le migliaia di civili che ieri hanno potuto abbandonare Hamouria, nella Ghouta orientale. Nelle stesse ore abbiamo portato cibo e beni di prima necessità a Douma, dove l'assedio prosegue". Questo l'allarme lanciato da Unicef che segue in prima linea i drammatici eventi in Siria. E la foto del bimbo in una valigia è destinata a diventare il triste simbolo di questo assedio.