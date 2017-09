Francia, unica famiglia lascia isola deserta: cercansi nuovi residenti

Per dieci anni hanno vissuto sull'isola di Quéménès, in Bretagna tra pecore, gabbiani, foche e conigli. Soizic e David Cuisnier avevano risposto al bando dell'Ente di conservazione del litorale e quando erano arrivati avevano trovato ad attenderli una sola casa diroccata senza acqua corrente, né energia elettrica o riscaldamento. Nel frattempo David (oggi 40 anni) e Soizic (34) hanno avuto due figli, Chloé e Jules di 7 e 5 anni, abituati sin dalla nascita a vivere in mezzo al niente. "Ci sono stati dei momenti difficili ma abbiamo vissuto un'esperienza davvero fuori del comune - dice Soizic Cuisnier -. Abbiamo dimostrato che la protezione dell' ambiente può essere compatibile con l' attività economica". La coppia ha trascorso i primi mesi sull'isola a ristrutturare il casolare fatto di assi di legno di navi naufragate. Poi hanno installato una pala eolica e i pannelli solari sul tetto per produrre energia e un sistema per filtrare l' acqua piovana e durante la bella stagione hanno ospitato turisti in cerca di tranquillità. Sull'isola non ci sono scuole né ospedali e la famiglia ha deciso che è arrivato il momento di lasciare l'isola disabitata, lunga un chilometro e mezzo e larga 400 metri, senza collegamenti regolari con il continente. L'Ente di conservazione ha, quindi, lanciato un nuovo bando che scadeva martedì scorso: hanno risposto una trentina di persone tra giovani, pensionati, famiglie, cittadini francesi, ma anche olandesi e belgi. A fine ottobre le candidature più interessanti saranno esaminate da una giuria.