Festa della Regina: sul balcone di Buckingham Palace il debutto di Meghan ma... in seconda fila

A tre settimane dalle nozze reali, il duca e la duchessa del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, sono tornati in carrozza tra due ali di folla a percorrere, stavolta, le strade di Londra in occasione della parata Trooping the Colour, l'evento che da oltre 270 anni, nel secondo sabato di giugno, celebra il compleanno ufficiale del sovrano inglese. La regina Elisabetta, che ha compiuto 92 anni il 21 aprile, è stata festeggiata con la sfilata di 1.200 guardie reali (tra cui, per la prima volta, anche un militare che indossava il copricapo sikh al posto del tradizionale colbacco in pelle d'orso) da Buckingham Palace all'House Guards Parade lungo il Mall, il celebre viale alberato che collega la residenza della regina all'Admiralty Arch, nei pressi di Trafalgar Square. Presenti tutti i membri della famiglia reale, tranne il principe Filippo. Il duca di Edimburgo, che il 10 giugno compie 97 anni, si è ritirato dalla vita pubblica. Assente anche il piccolo Louis, l'ultimo nato di William e Kate. Le attenzioni tutte, però, sono state per la nuova coppia reale, che è stata accolta e salutata calorosamente dalle guardie. La neoduchessa, in particolare, ha vissuto per la prima volta lo sfarzo e la sontuosità delle ceremonie reali.