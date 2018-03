Facebook, Zuckerberg acquista pagina sui giornali inglesi per scusarsi

Mark Zuckerberg ha acquistato una una pagina su quasi tutti i quotidiani britannici per scusarsi dello scandalo Cambridge Analytica. "Noi abbiamo una responsabilità: proteggere i tuoi dati. Se non ci riusciamo, non vi meritiamo", si legge sull'annuncio, che ricalca le scuse presentate nei giorni scorsi sulla propria pagina Facebook e poi in un'intervista alla Cnn. Zuckerberg ha spiegato che è stata un'applicazione a quiz messa a punto da un ricercatore universitario che "ha fatto trapelare i dati Facebook di milioni di persone nel 2014". "Questa è stata una violazione della fiducia, e mi dispiace non aver fatto di più in quel momento. Stiamo ora prendendo provvedimenti per assicurarci che questo non accada di nuovo".