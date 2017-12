clicca per guardare tutte le foto della gallery

Un uomo di 27 anni, originario del Bangladesh e residente a Brooklyn: è questo il profilo di Akayed Ullah, il giovane fermato dalla polizia di New York dopo l'esplosione di un ordigno a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42esima strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. L'attentatore, rimasto ferito nello scoppio accidentale di un "tubo-bomba", avrebbe inneggiato all'Isis.