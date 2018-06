Erutta il vulcano Agung, riaperto l aeroporto indonesiano di Bali

E' stato riaperto l'aeroporto di Bali, in Indonesia, chiuso da giovedì sera a causa dell'eruzione di cenere in corso dal vulcano Agung, lo stesso che a novembre aveva causato disagi allo scalo per settimane. La chiusura ha comportato la cancellazione di oltre 300 voli nazionali e internazionali da e per Bali, che ha interessato circa 27mila passeggeri. Migliaia di turisti sono rimasti bloccati temporaneamente all'aeroporto o negli alberghi dell'isola. L'ultima massiccia eruzione dell'Agung, distante circa 70 chilometri dall'aeroporto, risale al 1964, quando morirono oltre 1.700 persone.