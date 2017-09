Egitto, il poliziotto bodybuilder che salva le donne dalle molestie

E' diventato super ricercato in tutto il Medio Oriente non solo per i suoi consigli salutisti, ma soprattutto per la sua lotta al cyberstalking al fianco delle donne molestate. La star, a sua insaputa, è Mina Samir, poliziotto de Il Cairo con la passione per il body building. Il muscoloso agente aveva cominciato la sua "carriera social" con il diffondere su Facebook consigli di fitness e alimentazione quando in privato ha iniziato a ricevere richieste di soccorso per casi di violenza. E non si è tirato indietro