Economist, ecco le città più vivibili del mondo: Milano e Roma al 43esimo e 50esimo posto

Secondo l’edizione 2017 del Global Liveability Report dell’Economist, la città più vivibile del mondo è Melbourne in Australia, un primato che dura da ben sette anni e che non da segni di cedimento. Al secondo posto c'è Vienna (Austria), al terzo Vancouver, (Canada) al quarto troviamo Toronto, (Canada) e in quinta posizione a pari merito Calgary, (Canada) e Adelaide, (Australia). Roma e Milano si piazzano rispettivamente 50esima e 43esima, ben lontane da Berlino (21esima), Bruxelles (28), Barcellona (30), Parigi (32) e Madrid (40). Tra le principali capitale europee, solo Londra fa peggio delle italiane, al 53esimo posto, seguita da Lisbona (56), Varsavia (65) e Atene (69). Una classifica che tiene conto di indicatori come stabilità, assistenza sanitaria, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture. E proprio per questo all'ultimo posto, il centoquarantesimo, troviamo Damasco (Siria), una città martoriata dalla guerra.