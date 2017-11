E di Obama il tweet con più mi piace della storia

È diventato il post con più 'mi piace' della storia di Twitter quello pubblicato dall'ex presidente Usa Barack Obama il 13 agosto sulla violenza razzista a Charlottesville, in Virginia. Il tweet contiene una citazione di Nelson Mandela e ha raggiunto 2,9 milioni di like, superando così il post della cantante Ariana Grande dopo l'attentato di maggio al suo concerto di Manchester, che ha 2,7 milioni di 'mi piace'. "Nessuno è nato odiando un'altra persona per il colore della pelle o per il background religioso", recita il tweet, che è accompagnato da una foto di Obama di spalle che guarda bambini con diversi colori della pelle affacciati a una finestra.