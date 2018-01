Danimarca, rubata la bottiglia di vodka più costosa del mondo: vale 1,3 milioni di dollari

In un bar di Copenaghen è stato messo a segno un colpo milionario. L'obiettivo del ladro non è stata la cassa, ma una bottiglia di vodka da 1,3 milioni di dollari, la Russo Baltique. Il valore non risiede solo nel contenuto: la bottiglia è ricoperta d'oro e sormontata da una replica dell'Aquila imperiale russa con diamanti. La sua fama è tale da essere apparsa in una puntata della serie televisiva House of Cards.