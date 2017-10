Dalle Femen di Kiev un "Buon compleanno" in stile Marilyn Monroe per Vladimir Putin

Per il 65esimo compleanno di Vladimir Putin è arrivato un "Happy Birthday, Mr. President" in stile Marilyn Monroe dalla piazza di Kiev. Protagonista della singolare protesta un'attivista del movimento Femen, che è salita sul basamento del monumento agli eroi della rivoluzione di Ottobre, nella capitale ucraina, in topless, ma con abito e parrucca che ricordavano quelli della mitica attrice. Ha poi intonato l'"Happy birthday" al presidente russo come l'omaggio che fece Marilyn al presidente Kennedy. Una provocazione contro le politiche di Putin in Ucraina e nel mondo. La donna è stata fermata dalla polizia