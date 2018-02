Corsica: benvenuti a Casabianda, la prigione "aperta" senza muri né sbarre

Una prigione senza muri né sbarre alle finestre, dove i detenuti hanno la chiave della propria cella: è il carcere di Casabianda, in Corsica. Situata a 70 chilometri a sud di Bastia, la struttura rappresenta un caso unico in Europa. La maggior parte dei detenuti, il 71%, sconta pene per molestie sessuali e tutti lavorano attivamente alle attività agricole, coltivando ulivi e verdure e pascolando ovini e suini. Nel realizzare una struttura penitenziaria che non esclude il detenuto, ma anzi contribuisce al suo futuro reinserimento nella società, i gestori di Casabianda sottolineano la "libertà" lasciata ai carcerati, i quali possono addirittura andare a pescare sulla vicina spiaggia e cucinare il pesce che catturano.