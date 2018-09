clicca per guardare tutte le foto della gallery

Con Rihanna e Salma Hayek al Gala di maggio a New York: ecco i selfie e le foto-ricordo che alcuni componenti del Coro della Cappella Sistina avevano scattato per l'occasione. Le immagini erano poi state diffuse via Whatsapp e avevano indignato i genitori dei piccoli coristi, che avevano protestato con la direzione