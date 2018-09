Cile, 45 anni dal golpe del 1973: migliaia nello stadio dell orrore

Il Cile si ferma per commemorare le vittime del golpe compiuto dal generale Augusto Pinochet nel 1973. Migliaia di cittadini hanno reso omaggio ai detenuti che quarantacinque anni fa furono rinchiusi nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile, trasformato dalle Forze armate in campo di detenzione e tortura. I partecipanti hanno attraversato i corridoi e gli spogliatoi in cui per molte settimane sono stati segregati settemila prigionieri politici, di cui 300 stranieri, simpatizzanti del governo di Unidad Popular guidato dal deposto presidente socialista Salvador Allende.