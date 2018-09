Catalogna, scontri tra polizia e separatisti a Barcellona

Scontri tra agenti di polizia e indipendentisti si sono verificati nel centro di Barcellona, dove i separatisti si erano radunati per protestare contro la marcia indetta dalle forze dell'ordine spagnole per chiedere un aumento del salario. La polizia locale è intervenuta per fermare una barriera quando uno dei manifestati ha gettato della vernice viola su un uomo che sosteneva la marcia degli agenti. A quel punto, i poliziotti hanno usato i manganelli per separare i due fronti della protesta. La tensione rimane alta in Catalogna alla vigilia dell'anniversario del referendum illegale, sull'indipendenza.