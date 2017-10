Catalogna paralizzata, maxi-protesta di piazza contro le violenze ai seggi

La Catalogna è paralizzata da uno sciopero generale di protesta. I trasporti pubblici sono praticamente fermi. Il traffico su strade e autostrade è stato interrotto in più punti da manifestanti. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Catalogna per protestare contro le violenze della polizia spagnola domenica contro i seggi del referendum. Le manifestazioni più importanti si sono svolte a Barcellona. Ma ci sono state concentrazioni in decine di città e comuni catalani. Ovunque le proteste si svolgono pacificamente. Ci sono stati alcuni momenti di tensione davanti alle sedi della Policia Nacional spagnola a Tarragona, Girona e in Via Laietana a Barcellona.