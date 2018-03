Catalogna, migliaia in piazza a Barcellona per "la Repubblica adesso"

Decine di migliaia di catalani hanno manifestato a Barcellona su richiesta di un'associazione separatista per chiedere la formazione di un governo determinato a muoversi verso la secessione, stando a quanto appreso da Afp. Secondo la polizia municipale, 45.000 persone hanno partecipato alla parata "La Repubblica adesso", organizzata dall'Assemblea nazionale catalana (Anc). Nonostante abbiano conquistato la maggioranza assoluta dei seggi nel parlamento catalano alle elezioni regionali del 21 dicembre, i partiti separatisti sono sul piede di guerra. "Siamo più di due milioni di cittadini della Catalogna che vogliamo andare avanti ora, chiaramente, nella Repubblica catalana", ha detto il vicepresidente dell'Anc, Agusti Alcoberro. In precedenza, i due principali partiti indipendentisti avevano raggiunto un accordo per muoversi verso la secessione, progettando di sottoporre al referendum una futura Costituzione catalana. Ma devono ancora affrontare ostacoli legali e ottenere il sostegno degli anticapitalisti del Cup per formare un governo