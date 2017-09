Catalogna, 2mila trattori in marcia pro referendum: 400 a Barcellona

Oltre 2mila trattori si sono riversati sulle strade catalane in difesa del referendum per l'indipendenza in programma domenica. L'appello è stato lanciato dal principale sindacato agricolo locale, l'Unione dei Contadini (Up). Il centro di Barcellona è stato invaso da oltre 400 trattori che sono arrivati fino alla sede del governo catalano del presidente Carles Puigdemont. Centinaia di mezzi agricoli si sono invece diretti verso le altre città catalane: Girona, Tarragona, Lleida e Badalona. Il sindacato Up ha invitato i suoi aderenti a difendere i seggi domenica.