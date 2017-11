Cartoline ai latitanti per rintracciarli: "Vieni, abbiamo una sorpresa per te!"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

L'agenzia europea Europol ha lanciato una campagna estiva con particolarissime cartoline digitali che ha l'obiettivo di rintracciare i 21 criminali più ricercati d'Europa con messaggi sfacciati e comici. Per ogni Paese sono riportate alcuni motivi di attrazione, dalla patatine fritte alla birra passando per le acque cristalline del mare o la buona cucina, con l'invito a farsi vivo. Dietro alla strana e ironica campagna Europol ha spiegato che l'obiettivo è serissimo e la speranza è di tracciare gli spostamenti di criminali condannati per reati gravi e violenti.