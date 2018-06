Canada, un iceberg con un buco nel centro diventa un attrazione per i fotografi

La penisola di Bonavista, in Canada, è chiamata anche "la via degli iceberg", perché quando in primavera le montagne di ghiaccio si staccano dalla Groenlandia, questo è il miglior luogo per avvistarle. A inizio giugno però è arrivato un iceberg molto particolare, che sta attirando curiosi e fotografi: il gigantesco blocco di ghiaccio ha infatti un buco nel centro. Il primo a fotografarlo è stato Mark Gray un insegnante che abita della regione di Terranova e Labrador. L'uomo ha postato l’immagine su Twitter intitolandola "beauty berg". Lo hanno subito notato Cbs News e Bbc, così la notizia ha fatto il giro del mondo. Secondo i giornali locali, gli avvistamenti registrati nel 2018 sono stati al di sotto della media. Questa sorta di scultura di ghiaccio modellata dalla natura arriva così a risollevare il morale dei "cercatori di iceberg".