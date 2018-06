clicca per guardare tutte le foto della gallery

Centinaia di manifestanti in strada a Québec, città canadese dell'omonima regione, alla vigilia del G7. L'area del summit in programma a Charlevoix (distante pochi chilometri) è off limits, con lo schieramento di 10mila unità tra soldati e poliziotti. Nessuno scontro tra le forze dell'ordine e la folla, che ha acceso fumogeni e bruciato alcune bandiere dei Paesi partecipanti al vertice.