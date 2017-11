Canada, perde anello nell orto e lo trova 13 anni dopo intorno a una carota

Mary Grams perse il suo anello di fidanzamento nel 2004, mentre lavorava nel suo giardino di Alberta, in Canada. La donna, oggi 84enne, aveva ricevuto il gioiello nel 1951 come proposta di matrimonio e pensava di averlo perso per sempre. "Non ho detto nulla a mio marito, perché ero convinta che mi avrebbe mandata al diavolo" ha raccontato Mary che lo aveva sostituito senza che lui ne sapesse nulla. Dopo poco tempo la coppia si trasferì in un'altra casa, lasciando la fattoria al figlio e alla nuora. Dopo 13 anni, proprio la nuora ha ritrovato l'anello nell'orto: c'era, incredibilmente, cresciuta attorno una carota. La misura dell'anello era ancora perfetta, così la donna ha potuto infilarlo di nuovo all'anulare. Questa volta accanto alla fede.