Barbie cambia il look e mette il velo

Il creatore di Barbie ha fatto sapere che dall'anno prossimo sarà in vendita una nuova bambola con il velo. La barbie, fanno sapere dalla casa madre, avrà le sembianze della campionessa americana di scherma, Ibithaj Muhammad, che partecipò alle Olimpiadi di Ri indossando l' hijab e vincendo un bronzo nella disciplina della scherma. Dal prossimo autunno sarà in vendita in tutti i negozi online. La bambola fa parte di una nuova serie chiamata "Shero", dedicata alle donne che hanno saputo oltrepassare ogni barriera.