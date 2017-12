Bangladesh, sotto l albero dei piccoli profughi Rohingya? Pile usate, tappi di bottiglia e pezzi di plastica come giocattoli

Non scrivono la letterina a Babbo Natale come stanno facendo in questi giorni i loro coetanei occidentali. Non sognano i personaggi dei cartoni animati o l'ultimo videogame: i piccoli profughi Rohingya fuggiti dal Myanmar e ospitati nei campi rifugiati di Cox's Bazar, in Bangladesh, si accontentano di passare il tempo con tappi di bottiglie, pile usate, stantuffi di siringhe e altri materiali di scarto. Così Mohammad Sadek, 5 anni, è stato fotografato da Ed Jones per il suo reportage, con un pezzo di plastica proveniente da un "fidget spinner" che non ruota più; Mohammad Rejuan, 10 anni, mostra invece il suo tesoro: un tubo di plastica semiflessibile; mentre Khairul Amin, 6 anni, fa buche nella sabbia con un frammento di plastica rosso. E ancora resti di bottigliette d'acqua, lamette... questa è l'infanzia dei Rohingya