Attentato Londra, era un fake la donna islamica "indifferente"

La didascalia apparsa sui social, sotto la foto che immortalava una donna con il velo passeggiare a fianco di un cadavere, dopo l’attentato sul ponte di Westminster dello scorso marzo, che criticava l'indifferenza e l'insensibilità della donna che camminava come niente fosse, era un fotomontaggio creato da un troll russo. A rivelarlo le ultime indiscrezioni in merito all’assiduo lavoro che gli hacker russi compiono per influenzare l’opinione pubblica nel mondo. Inutilmente il fotografo aveva cercato di discolpare la ragazza. Ora la conferma del tentativo degli hacker russi di manipolare il giudizio non solo in America ma anche il Europa.