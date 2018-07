Assalto alla barriera di Ceuta, centinaia di migranti entrano in Spagna dal Marocco

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Circa 800 migranti hanno forzato la barriera nell'enclave di Ceuta, città autonoma spagnola in territorio del Marocco, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Secondo le autorità di Madrid, 602 migranti loro sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. Si tratta del maggiore sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 migranti riuscirono ad entrare nell'enclave in quattro giorni. Durante l'assalto, i migranti hanno aperto varchi nella barriera e hanno lanciato contro le forze di sicurezza pietre, feci e calce viva.