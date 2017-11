Amore senza confine, nozze miste al muro che divide Messico e Usa

Amore senza frontiere: un americano e una messicana si sono sposati in pochi minuti in un varco del muro che divide i loro Paesi, aperto in via eccezionale dalle guardie di frontiera Usa. "Per chi si ama, questo muro non esiste, l'amore non conosce frontiere", ha commentato la sposa, Evelia Reyes. La coppia ha pronunciato il fatidico "sì" in presenza di un giudice messicano, alla "Porta della speranza", durante una cerimonia organizzata da una ong per la difesa dei diritti degli immigrati. Una cerimonia di grande portata simbolica, in un momento in cui il presidente americano Donald Trump vuole erigere un muro impenetrabile con il Messico.