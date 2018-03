All esame universitario con il bebè: la foto simbolo della mamma afghana

Ha 25 anni e tre figli e tenta la prova di ammissione all'università. Così, con l'ultimo in grembo, è stata fotografata mentre compilava i fogli del test. Le immagini della mamma afghana che aspira a un'istruzione accademica cullando un bebè, il piccolo Khizran, è diventata virale dopo che un docente dell'università privata Nasir Khusraw ha postato sulla sua bacheca Facebook gli scatti "rubati" durante l'esame. Colpita da tanta popolarità, la giovane madre, Jahantab Ahmadi, originaria di un remoto villaggio agricolo nella provincia di Daikundi, ad Afp ha detto: "Non voglio rinunciare ai miei studi, voglio lavorare fuori casa, voglio diventare un medico e servire le donne della mia comunità". Per la cronaca, Jahantab ha superato la prova ed è partita una raccolta fondi per sostenere il suo percorso universitario