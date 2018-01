Abdalla Al Omari, l artista siriano che trasforma i leader mondiali in rifugiati

Da Donald Trump a Vladimir Putin, passando per Angela Merkel e Kim Jong-un: l'artista siriano Abdalla Al Omari ha ritratto alcuni leader mondiali (vecchi e nuovi) nelle insolite vesti di rifugiati. La sua collezione, "The Vulnerability Series", è composta da diverse autorità politiche dipinte in una posizione insolita: quella di povertà e fragilità. E così il presidente americano Donald Trump si trasforma in un rifugiato richiedente asilo con in braccio una bambina, Kim Jong-un nasconde dietro la schiena un piccolo razzo giocattolo mentre Angela Merkel viene raffigurata come una contadina triste nel pollaio. Sul suo sito, Abdalla spiega così il senso delle sue opere: "In questo universo senza gravità, tutto ciò a cui possiamo aggrapparci è la nostra vulnerabilità. Mi sono convinto che sia l'arma più potente che l'umanità possiede, molto più potente dei giochi di potere, dei crateri esplosivi e dei fori di proiettili nelle nostre memorie collettive. E' un dono che dovremmo festeggiare tutti ".